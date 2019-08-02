 
Подписаться на новости
Мероприятия

Объявлен конкурс на субсидии на разработку перспективного электронного оборудования гражданского назначения

Объявлен конкурс на субсидии на разработку перспективного электронного оборудования гражданского назначения

6 августа 2019, 13:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

246 просмотров

Минпромторг России объявляет конкурсный отбор проектов на право получения из федерального бюджета субсидий на разработку перспективного электронного оборудования гражданского назначения в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» (постановление Правительства Российской Федерации №109), в соответствии с которой можно получить до 50% процентов затрат на реализацию проекта. 

Принять участие в отборе может каждая организация, имеющая компетенции и/или производственные мощности для создания радиоэлектронной продукции, благодаря ориентации на широкую отраслевую кооперацию. 

Для участия в отборе необходимо сформировать коммерчески эффективный комплексный проект (в соответствии с методологией), обеспечивающий создание конечной гражданской продукции в рамках одного из приоритетных технологических направлений: вычислительная техника, телекоммуникационное оборудование, специальное технологическое оборудование и системы интеллектуального управления.

Более подробная информация, в том числе конкурсная документация, будут размещены на официальном сайте Минпромторга России www.minpromtorg.gov.ru.

Контактные лица:

Смазнова Евгения Андреевна - smaznovaea@minprom.gov.ru, тел. 8 (495) 870-29-21 (доб. 22836)

Исаев Антон Алексеевич - isaevaa@minprom.gov.ru, тел. 8 (495) 870-29-21 (доб. 22681)

Прием заявок будет осуществляться до 28 августа 2019 года.

Компания: Минпромторг РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Ростовская АЭС: в Волгодонске прошел региональный форум поставщиков атомной отрасли
День открытых ворот:
Представители завода приняли участие в курсах компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно