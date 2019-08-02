Объявлен конкурс на субсидии на разработку перспективного электронного оборудования гражданского назначения

Минпромторг России объявляет конкурсный отбор проектов на право получения из федерального бюджета субсидий на разработку перспективного электронного оборудования гражданского назначения в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» (постановление Правительства Российской Федерации №109), в соответствии с которой можно получить до 50% процентов затрат на реализацию проекта.

Принять участие в отборе может каждая организация, имеющая компетенции и/или производственные мощности для создания радиоэлектронной продукции, благодаря ориентации на широкую отраслевую кооперацию.

Для участия в отборе необходимо сформировать коммерчески эффективный комплексный проект (в соответствии с методологией), обеспечивающий создание конечной гражданской продукции в рамках одного из приоритетных технологических направлений: вычислительная техника, телекоммуникационное оборудование, специальное технологическое оборудование и системы интеллектуального управления.

Более подробная информация, в том числе конкурсная документация, будут размещены на официальном сайте Минпромторга России www.minpromtorg.gov.ru.

Контактные лица:

Смазнова Евгения Андреевна - smaznovaea@minprom.gov.ru, тел. 8 (495) 870-29-21 (доб. 22836)

Исаев Антон Алексеевич - isaevaa@minprom.gov.ru, тел. 8 (495) 870-29-21 (доб. 22681)

Прием заявок будет осуществляться до 28 августа 2019 года.