"Уралкуз" поставляет поковки для буровых Газпрома

ПАО «Уральская кузница» (входит в группу «Мечел») выполняет заказ по изготовлению комплектующих для нефтедобывающего оборудования ПАО «Газпром».

Заказ осуществляется в рамках программы импортозамещения. В рамках самого контракта предприятие отправит заказчику 163 комплекта поковок.



Завод изготавливает поковки, из которых в дальнейшем будут произведены погружные головки для глубоководной добычи нефти и газа. Как сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ и рекламе группы «Мечел» по Уральскому региону, именно эти детали выполняют роль запорной арматуры при бурении скважин на нефтяном шельфе. С этой целью подобные комплектующие в Россию поставляли производители США, Великобритании и Китая. В настоящее время освоение данного вида продукции позволит «Уральской кузнице» отказаться от закупок за рубежом.



Стоит отметить, что при выполнении этого непростого заказа предприятие столкнулось с необходимостью освоить работу с новой маркой стали AISI 8630. Поскольку заказ оказался достаточно срочный, заводская лаборатория была вынуждена в кратчайшие сроки провести исследовательскую работу по подбору режима термической обработки этой марки для получения оптимальных механических свойств.



По словам главного металлурга предприятия Алексея Заева, прошедшие испытания убедительно показали, что подбор прошел достаточно успешно, продукция полностью соответствует требованиям заказчика. Уже отгружена первая часть готовых поковок.

«Южноуральская панорама»