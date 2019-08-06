В Шотландии введена в эксплуатацию офшорная ВЭС мощностью 588 МВт

Британская энергетическая компания SSE Renewables, специализирующаяся в области ветровой энергетики, ввела в эксплуатацию офшорную ВЭС Beatrice мощностью 588 МВт – четвертую по установленной мощности офшорную ВЭС в мире и крупнейшую в Шотландии.

На площадке ВЭС Beatrice, расположенной в Северном море, в 13 км от побережья исторической области Кейтнесс (Caithness) на крайнем севере Шотландии, установлены 84 ветровые турбины. ВЭС сможет ежегодно обеспечивать электроэнергией почти 450 тыс. шотландских домохозяйств.

Проект ВЭС Beatrice разрабатывался SSE Renewables (40%) в партнерстве с датской компанией Copenhagen Infrastructure Partners 1 (35%) и шотландской энергокомпанией Red Rock Power (25%). Стоимость проекта строительства ВЭС составила £ 2,5 млрд. Ожидается, что за планируемый период эксплуатации ВЭС Beatrice (25 лет) удастся уменьшить выбросы СО2 в атмосферу на 8 млн т, что является значительным вкладом в реализацию национальной стратегии по достижению нулевого уровня выбросов СО2 к 2050 г.

Официальный сайт SSE