В преддверии зимы Комиэнерго отремонтировало 470 км линий электропередачи

В филиале «Комиэнерго» компании «Россети Северо-Запад» подводят промежуточные итоги ремонтной кампании. За 6 месяцев 2019 года энергетики отремонтировали 470 км воздушных и кабельных линий 0,4-220 кВ, расчистили от поросли 417 га трасс. Также проведены ремонты двух трансформаторов 35 кВ, 86 выключателей, систем связи и диспетчерского управления, автотранспорта и спецтехники. 82% работ выполняются силами работников филиала. Все работы идут в соответствии с графиком, и направлены на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса республики.

В Сосногорском и Вуктыльском районах продолжился капитальный ремонт линий 110 кВ. Для повышения надежности электроснабжения 22 тысяч потребителей, а также объектов газовой и нефтяной промышленности, на части опор были заменены элементы конструкции. В Корткеросском районе на линии 10 кВ, питающей поселок Веселовка и деревни Дань и Конша с населением около 300 человек, заменены 100 опор.

Всего с начала года филиал «Комиэнерго» направил на техническое обслуживание и ремонты энергообъектов 434 млн рублей.