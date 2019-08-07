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Встречи

Анатолий Яновский встретился с заместителями Министров энергетики Ирана и Азербайджана

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел рабочую встречу с заместителем Министра энергетики Исламской Республики Иран Хомайун Хаери и заместителем Министра энергетики Азербайджанской Республики Эльнуром Солтановым, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы проектасоединения энергосистем трех стран.

В ходе встречи стороны обсудили проект Соглашения о совместной реализации технико-экономического обоснования соединения энергосистем России, Ирана и Азербайджана, а также выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей, достигнутых в ходе первого заседания трехсторонней Рабочей группы в октябре прошлого года.

По итогам встречи подписан протокол и определены сроки следующей трехсторонней встречи.

Компания: Министерство энергетики РФ

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