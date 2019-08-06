Балаковская АЭС: дополнительная выручка июля составила более 158 миллионов рублей

В июле 2019 года энергоблоки Балаковской АЭС выработали 2 млрд 855,58 млн кВтч электроэнергии, что на 105,8% выше плана ФАС. Дополнительная выручка составила 158,6 млн рублей.

Потребителям отпущено 2,725 млн кВтч - это 106,3% к плану ФАС. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) в июле составил 95,95% (план – 90,65%).

Всего же за 34 года безопасной и надежной работы энергоблоки Балаковской атомной станции выдали в энергосистему страны более 806 млрд кВт∙ч электроэнергии. Этого количества достаточно для обеспечения потребления Московской области в течение 18 лет!

В настоящее время в работе находятся три энергоблока с суммарной нагрузкой 3177 МВт. Энергоблок №3 Балаковской АЭС остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй – в 1987, третий – в 1988 и четвертый – в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайтах www.rosenergoatom.ruи www.balatom.ru.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru