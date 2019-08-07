Черногория начинает строительство ветропарка мощностью 70 МВт

Черногория укрепляет свои лидирующие позиции в Европе как страна, чья электросеть почти наполовину работает на чистой энергии. Объявлен тендер на строительство очередной ветряной электростанции мощностью 70 МВт в Бражиши, сообщает сайт Total Montenegro.

Государственный тендер на возведение новой ВЭС и участие в концессии заинтересовало многие энергокомпании из Европы и Черногории. Согласно объявлению Министерства экономики, в муниципалитетах Будва и Бар концессионеры получат право на долгосрочную аренду 13,8 миллиона кв. м государственных земель под строительство ветропарка.

Эти участки давно значатся в планах развития энергосети страны, шесть лет назад немецкая компания Vjetroelektrana Budva уже проявляла интерес к строительству ВЭС в Браджи, однако тогда у правительства не было готового пакета документов по процедуре концессии. В 2019 году у немецких энергетиков есть реальный шанс победить в тендере.

Как ранее сообщала местная газета «Победа», правительство Черногории сформировало совет, подготовивший проект тендерной документации. Над его составлением работали эксперты из министерства финансов, туризма и экономики. После официального одобрения документация была передана в Управление недвижимости, которое добавило выписки из списков недвижимости, площадь и способ использования земельных участков, а также информацию о владельцах.

Правительство отмечает, что тендер предусматривает возможность заключения договора о гарантированной покупке электроэнергии на рыночных условиях. Полная прозрачность для профилактики коррупции — визитная карточка стран ЕС.

«Это исключает возможность принятия правительством риска в части влияния на рост цен на электроэнергию для потребителей в Черногории», — поясняется в записке к тендерной документации.

Черногория уверенно наращивает долю чистой энергии в энергосекторе

Летом прошлого года энергокомпания Masdar (ОАЭ) подписала соглашение с французской компанией Akuo Energy об инвестировании в ветряную электростанцию ​​Крново — это был первый в Черногории проект по ветроэнергетике.

Построенный в один этап, ветропарк Крново состоит из 26 ветряных турбин GE, это второй объект ветровой энергии на Западных Балканах. Финансирование обеспечено Европейским банком реконструкции и развития, немецкой компанией KfW IPEX-Bank GmbH и Финансовым институтом развития Proparco (Франция).

В соответствии с соглашением, Masdar приобретет 49 процентов акций Krnovo Green Energy (дочерней компании Akuo Energy, расположенной в Черногории), владеющей ныне действующей 72-мегаваттной береговой ВЭС.

После пуска в эксплуатацию в ноябре 2018 года ВЭС Крново снабжает электроэнергией 45 тысяч домохозяйств, как и было указано в соглашении между подрядчиком и правительством Черногории. Последнее обязалось покупать всю генерируемую энергию Крново на протяжении 12 лет: государственная коммунальная компания Crnogorski далее продает ее населению.

«Мы рады укрепить наше присутствие в континентальной Европе через Крново и вступить в партнерские отношения с Akuo Energy, признанным лидером в области возобновляемых источников энергии с широким географическим охватом», — сказал Мохамед Джамиль аль-Рамахи, генеральный директор Masdar.

Правительство отмечает, что коммерческие решения в области возобновляемых источников энергии играют решающую роль в энергетическом будущем Черногории, поэтому государство и впредь намерено поддерживать подобные экологические инициативы и концессии.

Сегодня маленькая Черногория стала лидером в области возобновляемых источников энергии в Европе, более 40 процентов ее внутреннего потребления электроэнергии получены из чистых источников.

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