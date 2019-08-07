Волгоградские машиностроители отправили по воде крупный груз в Сибирь

В Волгограде провели отгрузку уникального импортозамещающего оборудования, предназначенного для сибирских нефтяников. Многотонный груз отправится по назначению водным путем с собственного причала предприятия-изготовителя. За такелажными работами наблюдали журналисты «Волгоградской правды».

Через Арктику

В Омск доставят два реактора и сепаратор, которые будут использованы для гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива. Общий вес двух реакторов порядка 500 тонн, их диаметр 3,7 метра. Наиболее тяжелый «малыш» тянет на 385 тонн, длина его 44 метра. Сепаратор высокого давления тоже немаленький – 184 тонны весом.

Этому оборудованию предстоит работать при температуре около 450 градусов и под высоким давлением, так что к его качеству и надежности – особые запросы. Реакторы выполнены из современной высокопрочной хром-молибден-ванадиевой стали в соответствии с жесткими требованиями российских и международных стандартов.

…Рабочие заводят стропы под сепаратор, который похож на огромного кита. Тяжелый кран медленно начинает подъем аппарата, а затем опускает его на баржу, которая стоит на причале у берега Волги. Неустойчивая ветреная погода заставила немного поволноваться, но операция проходит четко.

Серьезное оборудование доставляется заказчикам нефтяной отрасли в уже собранном виде, в монтажной заводской готовности. Именно из-за солидных габаритов многотонный груз транспортируется по воде. Часть маршрута из Волгограда в Омск пройдет по Северному морскому пути. Перевозка займет около двух месяцев.

Такая востребованная на российском рынке технологическая продукция – гордость волгоградской промышленности. Ее выпуск в Волгограде – результат успешного развития региональной и межрегиональной промышленной кооперации. Завод-производитель взаимодействует с региональными предприятиями и российскими корпорациями, что позволяет наращивать объемы даже в условиях санкций.

Предприятие реализует инвестпроект общей стоимостью 210 миллионов рублей по созданию оборудования для нефтегазового комплекса с использованием современных методов конструирования и прогрессивных технологий. В прошлом году удалось победить в конкурсе Минпромторга России на получение субсидий для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – объем господдержки составит 17 миллионов рублей.

От импорта к экспорту

Развитие промышленного потенциала Волгоградской области остается приоритетом региональной власти, отметил заместитель губернатора Волгоградской области – председатель областного комитета промышленности и торговли Роман Беков.

– Продолжается плановая реализация региональной промышленной политики. В этой программе участвуют практически все крупные и средние предприятия, которых у нас порядка 400, – сказал Роман Беков. – У каждого из них своя судьба, свое направление. Есть определенные трудности из-за санкций, но благодаря совместной работе с Минпромторгом и межведомственному взаимодействию мы смогли найти параллельные рынки сбыта, включить предприятие в программу импортозамещения. В этом году завод воспользовался мерами господдержки и защитил новое технологическое направление.

В последние годы промышленные предприятия региона показывают позитивную динамику, подчеркнул Беков.

– Выполняется задача, которая поставлена губернатором по доведению объема валового регионального продукта до одного триллиона рублей в 2021 году, – констатировал Беков. – Промышленные предприятия являются активными участниками этой работы.

По итогам первого полугодия 2019-го индекс промышленного производства в регионе составил более 103%, что гораздо выше, чем в среднем по России. С каждым годом все больше предприятий участвуют в программах импортозамещения, и отрадно, что многие от программ импортозамещения перешли к экспорту. По итогам 2018 года у нас вырос несырьевой экспорт, и такая же динамика характерна для текущего года.

С 2014-го по июль 2019-го в регионе введены в строй 53 новых объекта. За последние пять лет объем промышленного производства в нашем регионе вырос почти вдвое – по итогам 2018-го показатель впервые превысил один триллион рублей.

До 2030 года в Волгоградской области планируется реализовать еще 51 инвестпроект на общую сумму 505 миллиардов рублей.

Юлия Гречухина. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко.

«Волгоградская правда»