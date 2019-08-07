XVII Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» пройдет в Санкт-Петербурге

Очередной Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация. Экология» пройдет 21 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге в отеле «ParkInn Прибалтийская».

Указ Президента №204 поставил четкие задачи и конкретные сроки их исполнения по ряду направлений, поэтому организаторы мероприятия – Ассоциация «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ, ассоциации НОПРИЗ, НОСТРОЙ и НОЭ раздвинули тематические рамки дискуссий форума и изменили название мероприятия. Если ранее в приоритете обсуждения были вопросы, связанные с инженерно-техническими рещениями, способствующими снижению энергопотребления зданий и сооружений, то новое название конгресса раздвигает рамки дискуссионной палитры.

На предстоящем конгрессе профессиональное сообщество, представители властных и административных структур, бизнес-сообщества, финансовых и страховых компаний, национальных объединений и общественных организаций в ходе конструктивных дискуссий особое внимание уделят исполнению перехода энергетической и строительной отраслей в цифровой формат, изменению нормативно-технической и правовой баз, внедрению технологий информационного моделирования, энергосберегающих технологий и энергоэффективных материалов.

Отметим, что каждый форум подтверждает актуальность и открытость своих дискуссий, зарекомендоваших его, как одно из ведущих отраслевых событий.

Информационную открытость конгресса поддерживают ведущие отраслевые СМИ, а также постоянные медиа-партнеры форума – журналы «Инженерные системы» и «Мир климата». Генеральным информационным партнером конгресса вновь стали портал «АСН-Инфо и газета «Строительный Еженедельник».

Подробная информация о конгрессе, деловая программа и новостная информация постоянно обновляются и освещаются на официальном сайте мероприятия www.ee21.ru.

Пресс-секретарь

Оргкомитета конгресса

Лидия Туманцева

+7 921 361 42 27

energoeffekt21@gmail.com