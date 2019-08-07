145 километров линий подготовили к зиме лабинские энергетики

С начала года сотрудники Лабинских электрических сетей (филиала компании «Россети Кубань») выполнили ремонт 225 объектов распределительной сети, включая 145 километров линий электропередачи.

Сотрудники филиала завершили плановый ремонт 112 комплектных трансформаторных подстанций. Он включает в себя замену автоматических выключателей, разрядников, разъединителей и другого оборудования. В целях предупреждения электротравматизма сторонних лиц на энергообъектах обновлены диспетчерские наименования и знаки безопасности.

Для обеспечения стабильного электроснабжения в осенне-зимний период специалисты электросетей отремонтировали свыше 100 линий электропередачи, заменили 445 опор, почти 1,5 тысячи изоляторов и 145 км провода. От древесно-кустарниковой поросли расчистили 57 га трасс вдоль воздушных линий электропередачи.

Для энергетиков важно обеспечить потребителей не только надежным и качественным электроснабжением, но и обезопасить их от получения электротравм. В связи с этим с начала года сотрудники филиала заменили более 1,5 тыс. ответвлений к частным домовладениям с использованием самонесущего изолированного провода. Современный провод гарантирует надежную передачу электроэнергии, независимо от погодных условий.