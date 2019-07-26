"Калининградская генерирующая компания" приступила к демонтажу ветропарка в Куликово

Дочерняя организация «Россети Янтарь» «Калининградская генерирующая компания» начала демонтаж оборудования «Зеленоградской» ВЭС - старейшего ветропарка в России. Первые шесть ветрогенераторов будут разобраны до 16 августа, впоследствии их утилизируют.



Ветроэлектростанция в поселке Куликово Зеленоградского округа выведена из эксплуатации с апреля 2018 года. Вместо неё в Гурьевском округе была построена новая – «Ушаковская» ВЭС. За 11 месяцев она выработала свыше 9 млн кВт⋅ч, это в 3 раза больше показателя «Зеленоградской» за самый эффективный год эксплуатации.



Напомним, строительство ветропарка в Куликово началось более 20 лет назад и завершилось к 2002 году. Калининградские энергетики получили по гранту правительства Дании 20 бывших в употреблении ветрогенераторов. Выработка электрической энергии «Зеленоградской ВЭС» ежегодно снижалась, возникали проблемы с обслуживанием оборудования в связи с прекращением производства комплектующих на них. Поэтому в 2016 году акционерами ПАО «Россети» и региональными властями было принято решение о реконструкции ветропарка с переносом его на новое место и сохранением установленной мощности 5,1 МВт.