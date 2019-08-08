Комиэнерго подключает к централизованному электроснабжению возрождающуюся деревню в Удорском районе

Филиал «Комиэнерго» компании «Россети Северо-Запад» строит линию 10 кВ в Удорском районе республики. Реализация проекта позволит подключить жителей деревни Ёлькыб к централизованному электроснабжению. Стоимость работ по технологическому присоединению населенного пункта - более 11 млн руб.

Деревня Ёлькыб исторически относилась к децентрализованной зоне электроснабжения: свет в дома жители получали от дизельной электростанции (ДЭС) местного леспромхоза. Позже деревня практически опустела, ДЭС закрылась, дома использовались только в летний период. С просьбой о подключении к энергосистеме республики обратились удорцы, которые начали возвращаться в Ёлькыб.

Для скорейшего обеспечения электроэнергией жителей населенного пункта все работы было решено разделить на два этапа. В 2018 году энергетики построили около 800 м внутрипоселковых сетей 0,4 кВ с установкой 30 опор. Потребителей временно запитали от ДЭС 40 кВт, которую установило ООО «Региональная генерирующая компания», - это позволило еще до начала зимы дать «свет» сельчанам до момента их присоединения к распределительным сетям «Комиэнерго».

В планах этого года - строительство 4,4 км линии 10 кВ с воздушным переходом через р. Мезень и установкой КТП 10/0,4 кВ (63 кВА). Сейчас уже готова трасса протяженностью 2,5 км, установлены железобетонные опоры. Еще две металлические многогранные опоры высотой по 24 м будут смонтированы по обоим берегам Мезени – это позволит организовать надежный переход через реку с длиной пролета в 300 м. Все работы осложняются болотистой местностью и непростыми погодными условиями этим летом.

Строительство новой линии планируется завершить до конца августа. Уже в сентябре электроснабжение 19 жилых и дачных домов д.Ёлькыб будет осуществляться централизованно.