Подписаны соглашения о реализации бизнес-проектов на базе ТОСЭР "Железногорск", "Саров", "Северск" и "Новоуральск"

В начале августа 2019 года подписаны четыре новых соглашения о реализации проектов на базе территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Железногорск» (Красноярский край), «Саров» (Нижегородская обл.), «Северск» (Томская обл.) и «Новоуральск» (Свердловская обл.).

Соглашениями установлено, что резиденты будут вести на площадках ТОСЭР виды деятельности в соответствии с бизнес-планами. Определены основные параметры проектов, объемы планируемых инвестиций и капитальных вложений. Общий объем инвестиций, планируемый новыми резидентами ТОСЭР в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) атомной отрасли, составит 293,3 млн. руб., планируется создать 212 новых рабочих мест. Отметим, что сразу для трех территорий - Железногорска, Северска и Новоуральска – эти соглашения с резидентами стали первыми. Структура заявленных к реализации проектов показывает особый интерес к территории ТОСЭР со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для справки:

ООО «Электрикус» (ТОСЭР «Железногорск», первый резидент) планирует организовать производство станций быстрой зарядки электротранспорта для использования в городских условиях и частных домовладениях, в том числе для эксплуатации в экстремальных температурах (от -50 до +50 градусов Цельсия). Объем планируемых инвестиций составит 12,5 млн. руб., будет создано 20 новых рабочих мест.

«Осенью текущего года мы планируем установить в тестовом режиме первые действующие образцы, вслед за которым запустим серийное производство, а далее будет создана целая инфраструктура - сеть зарядных станций. За десять лет реализации соглашения мы планируем произвести 2300 станций для роста использования электромобилей», - подчеркнул генеральный директор ООО «Электрикус» Максим Коцан.

В планах ООО НПК «ВАБ - 70» (ТОСЭР «Северск», первый резидент) - построить современный машиностроительный завод с общим объемом инвестиций 250 млн руб., что позволит создать 110 новых рабочих мест для жителей округа. Завод будет производить нестандартизированное, емкостное оборудование - специальную оснастку и запасные части для объектов использования атомной энергии, АЭС, оборонно-промышленного комплекса и нефтегазовой отрасли.

Инвестиционный проект ООО «Уральский завод капитального ремонта» (ТОСЭР «Новоуральск», первый резидент) предполагает создание современного, технологического предприятия по капитальному, текущему ремонту станков и общепромышленного оборудования, оказание услуг по проектированию частей станков и разработке новых конструкторских решений в области станкостроения и общепромышленного оборудования. Общий объем инвестиций составит 24,3 млн рублей, предполагается создание 68 новых рабочих мест.

ООО «БЕТОНЭК» (ТОРСЭР «Саров», второй резидент) реализует инвестиционный проект по производству товарного бетона, растворов и железобетонных изделий с общим объемом инвестиций 6,5 млн руб., что позволит создать 14 новых рабочих мест. Данный проект предполагает создание завода по производству высококачественного бетона, соответствующего российским и международным требованиям и стандартам, а также позволит обеспечить потребности градообразующего предприятия, резидентов ТОСЭР, иных предприятий в высококачественном бетоне.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»