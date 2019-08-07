Руководитель электросетевого комплекса СКФО Виталий Иванов оценил работу энергетиков "Южного Дагестана"

Заместитель Генерального директора ПАО «Россети», гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в рамках рабочей поездки в Республику Дагестан особое внимание уделил вопросам функционирования электросетевого комплекса Дербентского района – так называемого «Южного Дагестана».

В ходе совещания, прошедшего при участии нового управляющего директора «Дагестанской сетевой компании» Владимира Сыщикова, руководителям районных электросетей Дербентской зоны были поставлены четкие задачи по оптимизации отраслевых производственных процессов.



Дербентский район насчитывает 40 населенных пунктов и является одной из стратегически важных точек республики, поэтому «Россети» уделяют развитию его сетевой инфраструктуры повышенное внимание. Среди прочих мероприятий «Россети» планируют увеличить аварийный запас материалов «Дагестанской сетевой компании» для качественного проведения ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, планируется приобретение дополнительной специализированной автотехники.



На сегодняшний день уровень потерь в сетях Дербентского района превышает 30 %, а степень износа электросетей - порядка 60 %. Глава компании «Россети Северный Кавказ» поставил задачу региональным энергетикам максимально оперативно решить эти вопросы первостепенной важности. При этом Виталий Иванов заверил дагестанских энергетиков в максимальной поддержке со своей стороны для качественного и оперативного улучшения производственной деятельности региональной «дочки».



Особое внимание руководитель электросетевого комплекса Северного Кавказа уделил кадровому потенциалу дагестанской электросетевой компании.

«Мы ценим каждого сотрудника и заинтересованы в повышении квалификации специалистов, поскольку от профессионального уровня наших работников во многом зависит качественное энергоснабжение потребителей республики», - подчеркнул гендиректор компании «Россети Северный Кавказ».

Напомним, в июле состоялась встреча Виталия Иванова и Главы Республики Дагестан Владимира Васильева. Стороны обсудили состояние и перспективы развития электросетевого комплекса Дагестана. Благодаря средствам дополнительной финансовой поддержки компании «Россети Северный Кавказ» в этом году станет возможным повышение надежности электроснабжения в 41 районе республики.

