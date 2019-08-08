ТЛЦ "Бронка" в Петербурге построят за 10,6 млрд рублей

Стоимость строительства транспортно-логистического центра в порту "Бронка" в Ломоносове обойдется инвестору в 10,6 млрд руб. Проект реализует совместное предприятие ООО "Феникс" и ООО "Логопер". В рамках первого этапа строительства, который запланирован на 2022-2024 годы, объем инвестиций составит около 6,2 млрд рублей.

Напомним, что проектом предусмотрено строительство магистральной железнодорожной инфраструктуры, состоящей из семи путей общей протяженностью более семи км. Также будут построены вспомогательные сооружения, подъездные дороги, склады, сервисные пункты на площади более 310 тыс. кв. м.

Новый логистический центр ускорит и удешевит грузовые перевозки. Помимо этого, ТЛЦ должен стать частью торгового пути Восток — Запад.

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) "Бронка" находится на южном побережье Финского залива в границах территории Большого порта Петербурга, в районе примыкания дамбы с КАД к территории города Ломоносов.

Neva.Today