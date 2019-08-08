Украли опоры и провод - сотрудники Комиэнерго выявили два факта хищения материалов

Сотрудники филиала «Комиэнерго» компании «Россети Северо-Запад» выявили два факта хищения материалов с объектов энергокомпании. В пгт.Нижний Одес Сосногорского района злоумышленники похитили 11 деревянных опор, которые были доставлены для технологического присоединения к сетям нового потребителя. На место была вызвана полиция.

10 пропавших опор энергетики обнаружили в двух километрах рядом с дачным массивом. Идентифицировать опоры не составило труда – они все имеют индивидуальную заводскую маркировку. Предварительный ущерб филиалу составил 118 тыс. рублей. Правоохранительными органами ведутся следственные действия, устанавливаются злоумышленники.

Еще 1500 метров провода было похищено прямо с действующей линии в Троицко-Печорском районе. При плановом обходе ВЛ 6 кВ от подстанции 110 кВ «Вой-Вож» энергетики обнаружили кражу провода сразу в нескольких пролетах опор. Линия питала небольшое предприятие, которое прекратило производственную деятельность. Чтобы энергообъект не подвергся расхищению, энергетики оставили линию под напряжением. Однако это не остановило воров – они самовольно переключили разъединитель, обесточили энергообъект и сняли провод. Ущерб устанавливается. Здесь также работают правоохранительные органы.

Филиал «Комиэнерго» напоминает: любое причинение вреда имуществу энергокомпании - повреждение или кража энергооборудования и материалов, нарушение электроснабжения потребителей из-за несанкционированных работ в охранных зонах - грозит как административным, так и уголовным наказанием. В филиале «Комиэнерго» круглосуточно работает бесплатный телефон доверия. Позвонив по номеру 8-800-250-17-00, каждый житель Республики Коми может сообщить о хищении электроэнергии, краже проводов, электрооборудования и других материальных ценностей, а также о фактах повреждений, порчи имущества, вандализма на объектах Комиэнерго. По каждому сигналу специалисты службы безопасности филиала проведут проверку и, при необходимости, направят материалы в правоохранительные органы. Анонимность звонка гарантируется.