69-лет со дня основания завода и 64 года со дня выпуска первой кабельной продукции

2 августа 2019 г. на заводе «Сарансккабель» прошли торжественные, мероприятия, посвященные 69-ой годовщине со дня основания завода и 64-годовщине выпуска первой кабельной продукции. В этот день предприятие встречало своих работников праздничной атмосферой, яркими красками воздушных шаров, музыкой и подарками.

По традиции на праздник были приглашены ветераны предприятия. Для них состоялась обзорная экскурсия по заводу, встреча с директором ООО «Сарансккабель», молебен в заводской часовне и праздничный обед.

Торжественную часть праздничного собрания открывали почетные гости: заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия - Москаев Иван Михайлович и заместитель Председателя Правительства - Министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия – Седов Александр Иванович. Почетные гости поздравили трудовой коллектив завода с достигнутыми результатами и вручили республиканские награды:

За вклад в укрепление промышленного потенциала Республики Мордовия Почетными грамотами и денежными премиями награждены:

электромонтер энергетического цеха - Атеняев С.Н.

электромонтер энергетического цеха - Тутаев В.С.

табельщик бюро табельного учета - Новикова В.Н.

начальник цеха по изготовлению тары - Старостин А.А.

мастер транспортного цеха - Низовкин А.А.

начальник отдела технологической службы - Саламатова Т.П.

инженер отдела планирования производства - Гужин С.А.

заместитель начальника цеха по изготовлению тары Сердаев Е.Н.

старший мастер ПСК - Молчанов С.Н.

главный метролог Зайкин А.В.

В своей поздравительной речи директор завода Логунов Владимир Владиславович выразил благодарность коллективу ООО «Сарансккабель», отметив рост объемов производства и улучшение финансовых результатов предприятия, а так же поделился ближайшими планами по модернизации производственных мощностей и освоению новых изделий.

В торжественной обстановке прошло награждение передовиков производства и ветеранов труда завода.

Заслуженных наград удостоились участники спортивных соревнований.

В футбольном турнире победителем стала команда «Заводоуправления». Награду и денежный приз получил капитан команды и лучший бомбардир турнира – менеджер службы продаж Вадим Нугаев. В соревнованиях по настольному теннису первенствовали Андрей Винокуров – ведущий инженер-технолог и Анастасия Грязнова – делопроизводитель

Не остались без внимания и дети работников предприятия, которые участвовали в смотре-конкурсе детского творчества.

Торжественный вечер продолжился праздничным концертом с участием заводских артистов и творческих коллективов предприятия.