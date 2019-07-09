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Мероприятия

69-лет со дня основания завода и 64 года со дня выпуска первой кабельной продукции

69-лет со дня основания завода и 64 года со дня выпуска первой кабельной продукции

9 августа 2019, 14:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Сарансккабель

Сарансккабель

Сарансккабель

Сарансккабель

2 августа 2019 г. на заводе «Сарансккабель» прошли торжественные, мероприятия, посвященные 69-ой годовщине со дня основания завода и 64-годовщине выпуска первой кабельной продукции. В этот день предприятие встречало своих работников праздничной атмосферой, яркими красками воздушных шаров, музыкой и подарками.

По традиции на праздник были приглашены ветераны предприятия. Для них состоялась обзорная экскурсия по заводу, встреча с директором ООО «Сарансккабель», молебен в заводской часовне и праздничный обед.

Торжественную часть праздничного собрания открывали почетные гости: заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Мордовия - Москаев Иван Михайлович и заместитель Председателя Правительства - Министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия – Седов Александр Иванович. Почетные гости поздравили трудовой коллектив завода с достигнутыми результатами и вручили республиканские награды:

За вклад в укрепление промышленного потенциала Республики Мордовия Почетными грамотами и денежными премиями награждены:

  • электромонтер энергетического цеха - Атеняев С.Н.
  • электромонтер энергетического цеха - Тутаев В.С.
  • табельщик бюро табельного учета - Новикова В.Н.
  • начальник цеха по изготовлению тары -  Старостин А.А.
  • мастер транспортного цеха - Низовкин А.А.
  • начальник отдела технологической службы - Саламатова Т.П.
  • инженер отдела планирования производства - Гужин С.А.
  • заместитель начальника цеха по изготовлению тары Сердаев Е.Н.
  • старший мастер ПСК - Молчанов С.Н.
  • главный метролог Зайкин А.В.

В своей поздравительной речи директор завода Логунов Владимир Владиславович выразил благодарность коллективу ООО «Сарансккабель», отметив рост объемов производства и улучшение финансовых результатов предприятия, а так же поделился ближайшими планами по модернизации производственных мощностей и освоению новых изделий.   

В торжественной обстановке прошло награждение передовиков производства и ветеранов труда завода.

Заслуженных наград удостоились участники спортивных соревнований.

В футбольном турнире победителем стала команда «Заводоуправления». Награду и денежный приз получил капитан команды и лучший бомбардир турнира – менеджер службы продаж Вадим Нугаев. В соревнованиях по настольному теннису первенствовали Андрей Винокуров – ведущий инженер-технолог и Анастасия Грязнова – делопроизводитель 

Не остались без внимания и дети работников предприятия, которые участвовали в смотре-конкурсе детского творчества.

Торжественный вечер продолжился праздничным концертом с участием заводских артистов и творческих коллективов предприятия.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Сарансккабель"

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