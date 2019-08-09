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Происшествия

Минэнерго России осуществляет постоянный контроль и мониторинг ситуации с электроснабжением из-за непогоды

Минэнерго России осуществляет постоянный контроль и мониторинг ситуации с электроснабжением из-за непогоды

9 августа 2019, 16:40
Рубрика: Происшествия
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минэнерго России осуществляет постоянный контроль и мониторинг ситуации с электроснабжением в ряде регионов из-за непогоды. В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей аварийные службы энергокомпаний приведены в режим повышенной готовности, организован непрерывный мониторинг погодной обстановки.

На территории Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов прогнозируются неблагоприятные погодные условия в виде сильных дождей, шквалистого ветра и повышенной грозовой активности.

Подготовлены резервные источники снабжения (РИСЭ), с помощью которых при необходимости будут обеспечены электроэнергией социально значимые объекты на время устранения технологических нарушений.

Заблаговременно оповещены Региональные штабы и по факту изменения оперативной обстановки, а также при получении предупреждений от Гидрометцентра России, ситуация будет рассматриваться в рамках их заседаний.

Компания: Министерство энергетики РФ

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