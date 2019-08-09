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Законотворчество (постановления)

Правительство установило сроки заключения договоров на субсидии по нацпроектам

Правительство установило сроки заключения договоров на субсидии по нацпроектам

9 августа 2019, 17:40
Рубрика: Законотворчество
Метки: НАЦПРОЕКТ, ГОСПОДДЕРЖКА

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Правительство РФ установило срок в 30 рабочих дней для заключения договоров на субсидии из федерального бюджета по национальным проектам с 2020 по 2022 годы. Это следует из постановления правительства "О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", опубликованного на портале правовой информации.

"Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется не позднее 30-го рабочего дня: после определения победителя по результатам проведения конкурса, иного отбора на право получения субсидии <…>; с даты отражения на лицевом счете главного распорядителя бюджетных средств <…>", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что указанные положения будут применяться при исполнении федерального бюджета с 2020 по 2022 годы. Правила касаются субсидий, предоставляемых в целях достижения результатов федеральных проектов, которые входят в состав соответствующих национальных проектов.

Согласно документу, правительство поручило Минфину до 1 декабря 2019 года привести в соответствие с постановлением типовые формы договоров о предоставлении субсидий из бюджета.

ТАСС

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