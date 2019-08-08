Приглашаем на светотехническую выставку Interlight Russia: 10-13 сентября в московском Экспоцентре на Красной Пресне

Что общего у таких гигантов светотехнического рынка как IEK Lighting и LEDEL? Или что получится при объединении желтого, серого и красного цветов? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете получить на стенде IEK Lighting на выставке Interlight Russia.

Выставка соберет профессионалов в области освещения, электротехники и автоматизации зданий в московском Экспоцентре на Красной Пресне с 10 по 13 сентября 2019 года. Это крупнейшее мероприятие светотехнической отрасли России — не пропустите! Ждем вас в павильоне «Форум», стенд FC25. Подробнее — на сайте iek.lighting.