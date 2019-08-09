"Швабе" запатентовал оригинальные приемники оптического излучения

Ряд оригинальных устройств для детектирования оптических сигналов запатентовали на московском предприятии холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Несмотря на небольшие размеры, запатентованные приемники, в отличие от аналогичных приборов, выдерживают очень мощные оптические сигналы.

Приемники оптического излучения (ПОИ) – это устройства для обнаружения и регистрации оптического излучения в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Устройства применяются в современных оптико-электронных системах, лазерной технике, волоконно-оптических системах передачи информации. Одними из задач приемников являются сбор и обработка информации о состоянии природной среды, а также топографическая съемка поверхности в составе аппаратов дистанционного зондирования Земли, в том числе аэрокосмических.

Главной особенностью новых ПОИ является установка непосредственно перед фоточувствительным элементом миниатюрного электромеханического затвора – шторки с приводом, что позволяет эффективно защитить фоточувствительный элемент от разрушения при попадании на вход ПОИ мощного оптического излучения. Запатентованы ПОИ с различными конструкциями шторки и привода. До изобретения новых ПОИ защита от мощных оптических сигналов обеспечивалась внешними громоздкими и медленными электромеханическими затворами.

Авторами патентов стали специалисты НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха – ведущего научного центра России в области лазерных технологий. Предложенные ими технические решения обеспечивают работоспособность ПОИ в составе любой аппаратуры и в любых эксплуатационных условиях. При этом масса и габариты шторки с приводом, а также электронного узла управления позволяют использовать их в других миниатюрных оптико-электронных приборах и устройствах.