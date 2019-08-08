Сибирские кинотеатры крутят видеоролики об опасности электрического тока

Сибирские кинотеатры и магазины детских товаров поддержали социальную акцию компании «Россети Сибирь» по профилактике детского электротравматизма.

Ежегодно в мае-июне энергетики рассказывают школьникам о соблюдении правил электробезопасности на классных часах, на занятиях в лагерях отдыха и пришкольных площадках. В этом году в трех регионах был проведен энергоквиз – современная интеллектуальная игра с вопросами об интересных фактах в энергетике и правилах энергобезпасности. Но «Россети Сибирь» продолжают расширять инструментарий информирования школьников и их родителей о потенциальной опасности электрического тока.

Одновременно трогательный и пугающий 45-секундный ролик «Призрак», напоминающий о том, что игры с электричеством смертельно опасны, демонстрируют десять кинотеатров в регионах Сибири. Так, например, в Красноярске ролик от энергетиков транслируют детский кинотеатр «Мечта» и популярный у молодежи кинотеатр «Луч»; в Омске – культурный центр «Атриум-Кино» и многозальный кинотеатр «Слава»; в Кызыле – кинотеатр «Найырал»; в Чите – «Удокан» и «Бригантина»; в Кемерове – «Кузбасскино» и «Космос»; в Улан-Удэ – «People's Cinema» и «Capital Cinema». А в Барнауле прокат ролика в кинотеатрах запланирован к началу учебного года. За время летних каникул социальный ролик «Призрак» успели посмотреть десятки тысяч школьников и их родителей.

Также, в летние каникулы на входах в кинотеатры и в магазинах сети «Детский мир» сотрудники компании «Россети Сибирь» организовали раздачу листовок с комиксами по мотивам видеоролика «Призрак». За несколько дней акции их получили сотни детей и родителей в Кемерове, Красноярске, Чите, Улан-Удэ, Омске, Горно-Алтайске, Барнауле, Абакане и Кызыле.