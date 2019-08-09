В2В-продажи в 2020 году: к чему готовиться?

Завод ПластКрафт выступил партнером
9 августа 2019, 16:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПРОДАЖИ-2019, МЕРОПРИЯТИЯ
Именно это станет главной темой в докладах спикеров на ежегодной общероссийской практической конференции «Продажи-2019», которая пройдет в Москве 11-13 сентября 2019 года.
Кому быть:
Что будет:
Темы докладов:
Эти и другие вопросы с детальным рассмотрением и практическими рекомендациями станут предметом изучения на докладах и мастер-классах конференции.
Продажи в электротехнической отрасли, машиностроении и нефтепереработке, металлургии и строительной отрасли – примеры и кейсы будут самыми разными. В каждом докладе – максимум практики и конкретных инструментов для внедрения.
Если вы хотите в ближайшее время сделать рывок в ваших продажах – приходите на конференцию и получите все необходимые для этого инструменты. Давайте вместе подготовим ваш прорыв.
Зайдите на сайт: https://clck.ru/HX5oe и зарегистрируйтесь для участия в конференции.
Место проведения:
Финансовый университет при Правительстве РФ
Адрес университета: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 55 (метро Аэропорт)
Контакты:
Телефон: +7(495) 540-52-76
E-mail: event@image-media.ru
Сайт: https://clck.ru/HX5oe