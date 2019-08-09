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Мероприятия

В2В-продажи в 2020 году: к чему готовиться?

В2В-продажи в 2020 году: к чему готовиться?

9 августа 2019, 16:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ПРОДАЖИ-2019, МЕРОПРИЯТИЯ

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Именно это станет главной темой в докладах спикеров на ежегодной общероссийской практической конференции «Продажи-2019», которая пройдет в Москве 11-13 сентября 2019 года.

Кому быть:

  • руководителям и владельцам компаний,
  • коммерческим директорам,
  • директорам по продажам,
  • начальникам отделов продаж.

Что будет:

  • полное погружение в тему увеличения продаж в В2В-сегменте, инсайты, новые идеи, новый взгляд на работу и свои задачи,
  • доклады и мастер-классы от ведущих российских экспертов по всем аспектам работы службы продаж в современной компании в условиях рынка 2019 года,
  • только практика, конкретные кейсы и методики, рекомендации и пошаговые инструкции,
  • нетворкинг-сессия, на которой все участники конференции познакомятся друг с другом по специальной технологии и приобретут новые контакту, новых знакомых, новых партнеров и клиентов.

Темы докладов:

  • Как цифровизация изменяет работу отделов продаж и бизнеса в целом?
  • Как меняются покупатели, их знания и требования?
  • Как меняется персонал и как нужно изменить подходы к управлению менеджерами по продажам?
  • Какие переговорные техники устарели и как сегодня вести переговоры с клиентами?
  • Как продавать без продавцов – технологии на службе отдела продаж.

Эти и другие вопросы с детальным рассмотрением и практическими рекомендациями станут предметом изучения на докладах и мастер-классах конференции. 

Продажи в электротехнической отрасли, машиностроении и нефтепереработке, металлургии и  строительной отрасли – примеры и кейсы будут самыми разными. В каждом докладе – максимум практики и конкретных инструментов для внедрения. 

Если вы хотите в ближайшее время сделать рывок в ваших продажах – приходите на конференцию и получите все необходимые для этого инструменты. Давайте вместе подготовим ваш прорыв.

Зайдите на сайт:  https://clck.ru/HX5oe и зарегистрируйтесь для участия в конференции.

Место проведения:

Финансовый университет при Правительстве РФ

Адрес университета: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 55 (метро Аэропорт)

Контакты:

Телефон: +7(495) 540-52-76

E-mail: event@image-media.ru

Сайт: https://clck.ru/HX5oe

#prodazhi2019

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