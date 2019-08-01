Заводом ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ проведена сертификация кабельно-проводниковой продукции

В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:

- № EAЭС RU C-RU.АЯ46.В.05960/19 сроком действия с 12.07.2019 по 11.07.2024, на провода и кабели с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на провода марок: ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS; на кабели, марок: КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS, изготавливаемые по ТУ 16-705.502-2011.

- № EAЭС RU C-RU.АЯ46.В.06020/19 сроком действия с 16.07.2019 по 15.07.2024, на кабели монтажные, терморадиационностойкие, марок: МСТП-HF-LOCA, МСТП-FRHF-LOCA, МСТПЭ-HF-LOCA, изготавливаемые по ТУ 3580-388-00217053-2008.