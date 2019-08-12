 
Подписаться на новости
За рубежом

Австралия создает фонд для поддержки цифровых решений и инноваций в сфере энергетики

Австралия создает фонд для поддержки цифровых решений и инноваций в сфере энергетики

12 августа 2019, 13:15
Рубрика: За рубежом
Метки: АВСТРАЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

208 просмотров

Национальное агентство по энергоресурсам Австралии (NERA) объявило о создании фонда в $2 млн для поддержки инноваций и технологических инициатив в области энергетики, сообщает издание Energy Magazine.

"NERA, прежде всего, нацелено на сотрудничество с компаниями, разрабатывающими решения в области машинного обучения и искусственного интеллекта, которые позволят повысить эффективность и безопасность энергетического сектора Австралии", - отметила генеральный директор агентства Миранда Тейлор.

Участие в конкурсе открыто для всех компаний, отвечающим таким критериям отбора, как наличие инновационного подхода, разработанное коммерческое предложение и установленные сроки практической реализации проекта, подкрепленные расчетами.

В качестве приоритетных направлений развития агентство также выделило модели дистанционного управления электростанциями, водородные технологии и решения в области робототехники.

ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Системные операторы Украины и Польши заключили договор об оказании аварийной взаимопомощи
Системный оператор Украины подписал кредитное соглашение с ЕБРР на € 149 млн в целях модернизации сетевой инфраструктуры
ISO-NE оценил динамику цен на электроэнергию в июне 2019 г.
ISO-NE принял решение о подготовке первого конкурсного проекта в рамках сетевого строительства
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно