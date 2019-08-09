Энергетики готовят к зиме ключевой питающий центр Кореновского района

Специалисты Усть-Лабинских электрических сетей (филиала компании «Россети Кубань») проводят капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Журавская» в Кореновском районе.

До начала осенне-зимнего периода специалисты филиала выполнят ремонт основного и вспомогательного подстанционного оборудования. Будет проведена техническая диагностика устройств релейной защиты и автоматики, системы охлаждения трансформаторов и обогрева оборудования, механической блокировки. Специалисты также проведут работы по благоустройству территории.

Подстанция «Журавская» является главным источником питания для 9,5 тыс. потребителей и 30 социально значимых объектов в шести населенных пунктах Кореновского района.