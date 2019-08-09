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Модернизация

Энергетики готовят к зиме ключевой питающий центр Кореновского района

Энергетики готовят к зиме ключевой питающий центр Кореновского района

12 августа 2019, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Усть-Лабинских электрических сетей (филиала компании «Россети Кубань») проводят капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Журавская» в Кореновском районе.

До начала осенне-зимнего периода специалисты филиала выполнят ремонт основного и вспомогательного подстанционного оборудования. Будет проведена техническая диагностика устройств релейной защиты и автоматики, системы охлаждения трансформаторов и обогрева оборудования, механической блокировки. Специалисты также проведут работы по благоустройству территории.

Подстанция «Журавская» является главным источником питания для 9,5 тыс. потребителей и 30 социально значимых объектов в шести населенных пунктах Кореновского района.

– Подстанция «Журавская» – один из важнейших объектов для Кореновского энергоузла. Она «дает жизнь» не только промышленным предприятиям, но и ряду соцобъектов. Капитальный ремонт подстанции – в числе приоритетных задач при подготовке энергорайона к зиме, – рассказывает начальник Кореновского РЭС Александр Тетенко.

Компания: Россети Кубань

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