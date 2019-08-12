Систему освещения железной дороги протестировали на Крымском мосту

Строители протестировали систему освещения железнодорожной части на Крымском мосту, сообщили в понедельник журналистам в информационном центре "Крымский мост".

"На Крымском мосту протестировали систему освещения железной дороги. На километровом пилотном участке, ближе к таманскому берегу, на три часа включили почти 150 светильников. Они расположены на стойках с шагом от 13 до 16 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов. Осветительная система двухпутной дороги состоит из почти 2,5 тыс. светильников. В них - около 60 тыс. экономных энергосберегающих светодиодов. Они будут автоматически включаться в работу, когда интенсивность солнечного света снизится до 20 люксов, а также в утренние часы. В случае необходимости систему можно настроить дистанционно - из центра управления производством Крымского моста.

Монтаж стоек освещения со светильниками выполнен почти на 60%. Они устанавливаются на пролетных строениях с обеих сторон двухпутной дороги. Железнодорожная часть заработает, как и планируется, в конце текущего года.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему стартовало позже - осенью того же года.

Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца года. Ранее сообщалось, что, согласно планам, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту будет запущено 9-10 декабря 2019 года. Запуск железнодорожного сообщения призван улучшить снабжение полуострова, кроме того, в перспективе он поможет стабилизировать цены на продукты питания на полуострове, которые сейчас выше общероссийских.

ТАСС