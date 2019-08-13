Газпром нефть проведет сейсморазведку в Охотском море с помощью отечественных донных станций

Газпром нефть впервые в России начала применять отечественные автономные донные станции КРАБ. Технологическая разработка используется для сейсморазведочных работ 3D на Аяшском лицензионном участке недр на шельфе Охотского моря. Об этом сообщила Газпром нефть.

Ранее нефтегазовые компании использовали для подобных работ преимущественно зарубежное оборудование. Как сообщил глава Минпромторга Д. Мантуров, на объектах Газпром нефти проект КРАБ уже прошел ряд испытаний, к настоящему моменту произведено около 3000 донных станций. В полевой сезон 2019 г. на Аяшском участке недр для Газпром нефти силами Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ) проводятся сейсморазведочные работы МОГТ-3Д с применением комплекса КРАБ. Газпромнефть-Сахалин, дочка Газпром нефти, проведет в 2019 г. 3D-сейсморазведку с использованием данной технологии на месторождении Нептун в объеме более 400 км2, а в 2020 г. - на месторождении Тритон в объеме около 300 км2

Технологическое лидерство, в т. ч. основанное на внедрении современных отечественных технологий, является одним из приоритетов компании. По словам замгендиректора по развитию шельфовых проектов Газпром нефти А. Патрушева, инновационная разработка, применяемая на о. Сахалин, позволит Газпром нефти качественно и эффективно выполнить сейсморазведку на Аяшском лицензионном участке недр, являющемся одним из самых перспективных в портфеле шельфовых проектов компании.

Донные станции КРАБ (Crab) - это совместный проект Газпром нефти, Минпромторга, МАГЭ и МТЦ. КРАБ представляет собой мобильный аппаратно-программный комплекс морской сейсморазведки и мониторинга в транзитных зонах и на шельфе.

Построен на основе 4-компонентных автономных донных станций, обслуживание которых осуществляется в контейнерах-лабораториях комплекса. КРАБ предназначен для сейсмических региональных исследований и разведки морских месторождений углеводородов.

Аяшский лицензионный участок недр в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа о. Сахалин, в 55 км от береговой линии. Он является частью проекта Сахалин-3 и находится поблизости от месторождений проекта Сахалин-1 и Сахалин-2. Площадью Аяшского участка недр - 3 283,2 км2. Глубина моря на участке недр - до 90 м.

В 2017 г. на нем было открыто месторождение Нептун (геологические запасы по категориям С1+С2 - 415 млн т нефти), в 2018 г. - месторождение Тритон (геологические запасы - 137 млн т нефти)

Глава Газпром нефти А. Дюков тогда сообщал, что компания может самостоятельно справиться с освоением месторождения, но принципиальная возможность привлечения партнеров к проекту не исключена. Открытие 2го месторождения позволяет говорить о формировании нефтедобывающего кластера на шельфе о. Сахалин и делает Дальний Восток новым стратегическим регионом для Газпром нефти.

Первоначально начать добычу на участке недр планировалось к 2029-2030 гг. Но как в июле 2019 г. сообщил гендиректор Газпромнефть-Сахалин Д. Крылов, что возможно добыча начнется раньше запланированного срока - в 2025-2026 гг. При этом рассматривается вариант использования подводных добычных комплексов (ПДК) вместо стационарной гравитационной платформы.

Автор: Д. Савосин

Neftegaz.RU