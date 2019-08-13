ПАО "ФСК ЕЭС" обеспечит электроэнергией новый тепличный комплекс в Тульской области

Началась реконструкция линии электропередачи 220 кВ «Щекинская ГРЭС – Тула». Это позволит подключить к Единой национальной электросети новый тепличный комплекс агрохолдинга «ЭКО-Культура» в Тульской области, где будет выращиваться до 63 тыс. тонн овощей в год. ПАО «ФСК ЕЭС» выдаст 75 МВт мощности, необходимой для запуска первой очереди предприятия. В дальнейшем выдаваемую мощность планируется увеличить до 150 МВт.

Для электроснабжения комбината «Тульский» к магистральным сетям будет присоединена подстанция 220 кВ «Тепличная», построенная заявителем. Для этого производится реконструкция линии 220 кВ «Щекинская ГРЭС — Тула» с образованием двух новых ЛЭП, проложенных до питающего центра агрокомплекса.

Тепличный комбинат «Тульский» входит в состав агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» – одного из крупнейших производителей овощей закрытого грунта в России. Его площадь составит 78 гектаров, он рассчитан на выращивание около 63 тыс. тонн продукции — помидоров, огурцов и салата. Новый комплекс создаст более тысячи рабочих мест. Первая очередь теплиц будет введена в работу в текущем году, ввод второй и третьей очередей запланирован на 2020−2021 гг.