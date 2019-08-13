"Русгидро" планирует модернизировать единственную в стране ГЭС-ГАЭС в КЧР

Компания "Русгидро" планирует провести модернизацию Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в Карачаево-Черкесии (КЧР), которая является единственным в стране гидроэнергетическим комплексом, объединяющим гидроэлектростанцию (ГЭС) и гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС). Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального филиала компании.

"В ближайшее время на Зеленчукской ГАЭС планируется проведение реконструкции гидротурбины. В рамках проведения этой работы будет заменено рабочее колесо и модернизирована крышка турбины. Также будет проведена реконструкция оборудования собственных нужд. При реализации данного проекта будет проведена замена устаревшего электрооборудования собственных нужд на объектах перебросного канала", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что в 2022 году планируется реконструкция контрольно-измерительной аппаратуры объектов перебросного канала, что автоматизирует сбор данных по состоянию гидротехнического сооружений и повысит безопасность их эксплуатации. Проведение модернизации направлено на повышение надежности оборудования и сооружений, что позволит более эффективно использовать мощности гидроэлектростанции.

Крупнейшая электростанция КЧР Зеленчукская ГЭС-ГАЭС была запущена 20 лет назад и является уникальным для России гидроэнергетическим объектом, совмещающим в одном комплексе сооружений ГЭС и ГАЭС. Комплекс обеспечивает до 45% от общего объема электроэнергии региона. Мощность станции в турбинном режиме составляет 300 МВт, в насосном режиме - 156 МВт. В части ГЭС работа станции основана на переброске в реку Кубань части стока рек Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут, по системе каналов, тоннелей и дюкеров общей длиной более 30 км.

ТАСС