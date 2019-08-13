Антон Инюцын принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента в ДФО

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента в Дальневосточном федеральном округе под Председательством Юрия Трутнева.

В ходе заседания участники обсудили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах ДФО. Было отмечено, что в настоящее время стоит задача попадания всех регионов ДФО в топ-30 рейтинга.