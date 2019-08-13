Антон Инюцын принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента в ДФО

РусКабель поздравил смоленский кабельный завод
14 августа 2019, 12:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ДФО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента в Дальневосточном федеральном округе под Председательством Юрия Трутнева.
В ходе заседания участники обсудили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах ДФО. Было отмечено, что в настоящее время стоит задача попадания всех регионов ДФО в топ-30 рейтинга.
«Данный рейтинг складывается из работы как региональных, так федеральных органов власти. По линии Минэнерго наблюдается существенный прорыв в вопросе подключения к электрическим сетям. В частности, снижение времени рассмотрения заявок и выполнения работ», - сказал заместитель Министра.