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Антон Инюцын принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента в ДФО

Минэнерго, ДФО

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в заседании совета при полномочном представителе Президента в Дальневосточном федеральном округе под Председательством Юрия Трутнева.

В ходе заседания участники обсудили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах ДФО. Было отмечено, что в настоящее время стоит задача  попадания всех регионов ДФО в топ-30 рейтинга.

«Данный рейтинг складывается из работы как региональных, так федеральных органов власти. По линии Минэнерго наблюдается существенный прорыв в вопросе подключения к электрическим сетям. В частности, снижение времени рассмотрения заявок и выполнения работ», - сказал заместитель Министра.

Компания: Министерство энергетики РФ

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