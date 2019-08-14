Блэкаут в Англии: комментарий системного оператора

Утром в пятницу британский системный оператор National Grid ESO и некоторые СМИ сообщили о рекордной выработке ветровых электростанций Великобритании, которая покрывала примерно половину потребления электроэнергии.

А в пятницу вечером в Великобритании случался блэкаут. Примерно в 16.50 в Лондоне и юго-восточной Англии начались перебои с электричеством, которые продолжались примерно час. Они затронули в том числе метро, железные дороги и аэропорты. Блэкаут коснулся примерно одного миллиона человек. Системный оператор сообщил, что энергоснабжение было полностью восстановлено в 17.40.

В чем причины? Сначала представитель системного оператора рассказал, что произошло «неожиданное и необычное событие» — из системы внезапно выпали две крупные электростанции. Возник значительный дефицит мощности, что привело к «падению частоты в электроэнергетической системе». Это внезапное падение «создало волновые эффекты по всей стране», приведшие к автоматическому отключению потребителей, которое также было необходимо для поддержки безопасности остальной системы.

Позже Системный оператор уточнил, что эти два генератора — это газовая электростанция в Литл-Барфорд (Little Barford), принадлежащая RWE, и офшорная ветровая электростанция Hornsea offshore wind farm, принадлежащая Orsted. RWE заявил, что газовая электростанция была временно остановлена в пятницу, как «обычный ответ на техническую проблему», и призвал National Grid исследовать возникшую в системе проблему «более широко». Orsted сообщил, что автоматические системы на Hornsea One «значительно снизили» выработку примерно в то же время, когда отказали «другие генераторы».

Bloomberg опубликовал два графика, показывающие одновременное резкое падение выработки ветроэнергетики и газовой газовой генерации (причём в случае ветроэнергетики четко видно, что речь идёт именно об отключении, а не о снижении выработки из-за изменившихся ветровых условий).

В интервью BBC представитель Системного оператора подчеркнул, что произошедшее событие никак не связано «со скоростью или переменчивостью ветра».

Точные причины пока, судя по всему, не ясны даже самому National Grid ESO. Он говорит, что его системы «сработали хорошо», но «он извлечёт урок». Автоматика современных ветровых электростанций настраивается таким образом, что они не отключаются от системы при падении напряжения (Fault Ride Through (FRT) capability). Похоже, что в данном случае, извините за банальность, что-то пошло не так. Надеюсь, все станет ясно по итогам расследования, которое будет проведено под надзором регулятора энергетического рынка Ofgem.

Источник: ГИС-Профи