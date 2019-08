Конференция по инновациям и развитию 2019.5G Конференция по инновациям и развитию 2019.5G

14 июля в Международном конференц-центре Гуанчжоу Байюнь состоялась Конференция по инновациям и развитию 2019.5G и первая ежегодная встреча предпринимателей в сфере информации и связи в Китае. Тема конференции «Инновации 5G – ведущие высококачественные разработки» была выбрана с целью ускорения развития промышленного Интернета.

Компания Hengtong была приглашена принять участие в этой отраслевой конференции с презентацией уникальных решений: распределенным центром обработки данных, опытным примером использования 5G в области «Интернета вещей», инновационными антеннами для работы в 5G и технологии будущего — высокоскоростной беспроводной связи.

В рамках конференции была проведена работа 8 тематических Форумов, нацеленных на обсуждение вклада 5G в высококачественные разработки с разных точек зрения. Среди направления дискуссий были такие как: «5G + инновации и развитие в отрасли», «5G + VR / AR / Big Data направленные на повышение эффективности потребления информации»,« Инновации и разработки 5G для транспортных сетей »,« 5G + промышленный интернет »,« 5G + цифровое преобразование» и многие другие.

Д-р Ши Хупин из компании Hengtong была приглашена представить доклад под названием «Тенденции оптоволоконной кабельной технологии в архитектуре 5G», в котором было подробно описано применение и направление развития оптоволоконного кабеля в архитектуре 5G.

На Форуме «Credit Construction of Information and Communication Industry», компания Hengtong была награждена сертификатами «AAA level Credit Enterprise of Enterprise» и «AAA Credit Enterprise of Enterprise Industry», выданными Китайской Ассоциацией Предприятий Связи.

Кредитный рейтинг предприятия - это результаты всестороннего исследования и оценки кредитоспособности предприятия, проведенного Китайской Ассоциацией Предприятий Связи (CCEA) для стимулирования кредитной деятельности предприятий в отрасли. CCEA провела углубленное исследование в области объема капитала, управления человеческими ресурсами и аттестатов квалификации компании по пяти аспектам, включая кредитоспособность, деловые возможности, управленческие способности, финансовую устойчивость и кредитную историю.