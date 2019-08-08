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Мероприятия

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принял участие в организации 8-ой студенческой парусной регаты "Регион 57"

Кабельный Завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ принял участие в организации 8-ой студенческой парусной регаты Регион 57

14 августа 2019, 14:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принял участие в организации 8-ой студенческой парусной регаты «Регион 57», которая проходила с 3 по 8 августа в Орле на акватории озера Светлая жизнь.

Мероприятие было посвящено 350-летию единственного похода по Оке и Волге первого русского военного корабля, построенного по европейскому образцу - фрегата «Орел», 250-летию начала Архипелагских экспедиций Российского императорского флота и Дню города Орла.

Генеральный директор Кабельного Завода Сергей Николаевич Кутенев принял участие в награждении и поздравлении с Днем города всех участников соревнований.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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