Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" принял участие в организации 8-ой студенческой парусной регаты «Регион 57», которая проходила с 3 по 8 августа в Орле на акватории озера Светлая жизнь.

Мероприятие было посвящено 350-летию единственного похода по Оке и Волге первого русского военного корабля, построенного по европейскому образцу - фрегата «Орел», 250-летию начала Архипелагских экспедиций Российского императорского флота и Дню города Орла.

Генеральный директор Кабельного Завода Сергей Николаевич Кутенев принял участие в награждении и поздравлении с Днем города всех участников соревнований.