"Камский кабель" в 2018г вдвое сократил чистую прибыль по РСБУ

ООО "Камский кабель" (Пермь, производитель кабельной продукции) по итогам 2018 года получило 87,2 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,9 раза меньше аналогичного показателя 2017 года, следует из материалов информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

При выручке в 22,763 млрд рублей (рост на 15,4%) себестоимость выросла на 19,2% и составила 20,697 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства за 2018 год выросли с 137 тыс. рублей до 2,6 млн рублей, краткосрочные - сократились с 4,963 млрд рублей до 4,86 млрд рублей. Дебиторская задолженность снизилась с 4,529 млрд рублей до 4,114 млрд рублей, кредиторская - с 1,668 млрд рублей до 1,306 млрд рублей.

Interfax