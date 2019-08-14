Минэнерго России совместно с ФГБУ "РЭА" Минэнерго России провели совещание с компаниями ТЭК по вопросу расширенного тестирования форм предоставления информации в ГИС ТЭК

Под руководством директора Департамента государственной энергетической политики Министерства энергетики Российской Федерации Алексея Кулапина прошло совещание с заинтересованными компаниями топливно-энергетического комплекса по вопросу расширенного тестирования форм предоставления информации в обязательном порядке субъектами ГИС ТЭК для включения в государственную информационную систему.

Участники совещания обсудили ряд актуальных вопросов по информационному взаимодействию и расширенному тестированию форм предоставления информации в ГИС ТЭК. В частности было отмечено, что расширенное тестирование форм будет осуществляться до 31 августа, в этот процесс будут вовлечены все основные компании отрасли. Параллельно опытной эксплуатации, в которой принимают участие 54 организации и испытываются 73 формы, приглашаются к участию все организации-субъекты ГИС ТЭК для тестирования форм более широкого перечня первой очереди ГИС ТЭК.

Расширенное тестирование форм проводится по ранее высказанному предложению компаний-участников опытной эксплуатации, пожелавших заранее подготовиться к запуску первой и второй очередей ГИС ТЭК, а также согласно соответствующему решению Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака от 16 июля 2019 года. В рамках расширенного тестирования каждая компания должна определить по два дочерних общества, которые должны зарегистрироваться и обеспечить предоставление информации, отметил Директор департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин. Он напомнил, что приемочные испытания первой очереди ГИС ТЭК запланированы на сентябрь этого года, к этому времени расширенное тестирование должно завершиться.

По итогам совещания было решено ускорить регистрацию и предоставление информации в рамках расширенного тестирования форм, а также проработать вопрос организации в личном кабинете компании-участника расширенного тестирования форм ГИС ТЭК инструмента оперативного отслеживания статуса выполнения обязательств компании.

Источник: ГИС-Профи