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Производство

Пермский кабельный завод "Инкаб" в 2018г удвоил чистую прибыль по РСБУ

Пермский кабельный завод Инкаб в 2018г удвоил чистую прибыль по РСБУ

14 августа 2019, 14:40
Рубрика: Производство
Метки: ИНКАБ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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ООО "Инкаб" (Пермь, производитель оптического кабеля) по итогам 2018 года получило 192,6 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2 раза превышает показатель 2017 года, следует из материалов информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

На рост чистой прибыли, в частности, оказало влияние снижение в 1,9 раза "прочих расходов" - до 122,7 млн рублей. Выручка предприятия увеличилась на 29,2% и составила 3,517 млрд рублей, себестоимость - на 32,5%, до 2,827 млрд рублей.

Interfax

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