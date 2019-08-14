Правительство направит Пермскому краю 9 млрд рублей на модернизацию ГРЭС и ТЭЦ

Российский кабмин выделит более 9 млрд рублей на обновление Пермской государственной районной электростанции (ГРЭС) и местной теплоэлектростанции (ТЭЦ-9). Об этом в среду сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Пермские ГРЭС и ТЭЦ-9 прошли отбор правительства РФ на модернизацию. Край привлек для этого свыше 9 млрд рублей. На ТЭЦ-9 будет произведена модернизация двух турбогенераторов с заменой паровых турбин и котлоагрегатов на оборудование большей мощности. На ГРЭС проведут модернизацию первого энергоблока с заменой паровой турбины и пароперегревателей котлоагрегата", - говорится в сообщении.

"Модернизация источников генерации тепла является необходимой мерой, направленной на повышение энергобезопасности и энергоэффективности теплоснабжения жителей и промышленных мощностей региона", - приводятся в сообщении слова и.о. министра тарифного регулирования и энергетики региона Андрея Кокорева.

Пермская ГРЭС - одна из крупнейших электростанций в России, на ее долю приходится 42% от общей энергомощности края. Ее модернизацию намечено завершить до конца 2022 года. ТЭЦ-9 является одним из основных источников тепла для жителей левобережной части Перми, а также обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего комплекса. Обновленный объект планируют ввести в 2022-2023 годах.