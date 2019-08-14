СИБУР строит новое производство ТЭП-100

Правительство Воронежской области и СИБУР провели рабочую встречу в Москве. Главная тема обсуждения - крупный инвестпроект по увеличению мощности производства термоэластопластов с 50 до 100 тысяч.

Инвестпроект реализует воронежское предприятие СИБУРа («Воронежсинтезкаучук»).



По мнению экспертов, проект позволит существенно повысить экспортный потенциал региона. Новое производство термоэластопласта будет ориентировано на внешний рынок. Также реализация проекта позволит Воронежской области увеличить объем налоговых поступлений в бюджет и экспортируемой продукции. При этом большое значение имеет экологичность нового производства термоэластопластов. Современная немецкая установка очистки воздушных выбросов позволит сделать производство более экологичным. Эффективность очистки воздуха в данном случае составит 99%.



В начале августа было подписано трехстороннее соглашение о государственной поддержке проекта. Его реализация позволит к 2024 году увеличить объем экспорта термоэластопластов из Воронежской области более чем в 2 раза, при этом инвестор будет иметь право на налоговые льготы.

«Специальные инвестиционные контракты - это новые формы государственной поддержки. В России их пока не очень много заключено, а крупные проекты вообще единичны. Этот проект большой. Этим примером мы хотели бы разбудить активность других руководителей предприятий и собственников, сказать, что необязательно всегда искать новую площадку для инвестиций, есть действующие промышленные площадки, на которых можно расширять и организовывать новое производство», - рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Такая форма господдержки интересна не только для нашей компании, но и для региона в целом. Это отличный пример того, как руководство области и бизнес будут создавать новые рабочие места и продукты, увеличивать объемы производства. Мы построим производство ТЭП-100, объемом примерно 50 тысяч тонн. Запустим его в следующем году. Продукт полезный и востребованный, по-прежнему некоторые его марки в стране не производятся. После того, как мы построим производство, это позволит развивать не только полимер синтетического происхождения, но и марки для производства подошвы для обуви, клеев. Всего этого в России еще не было, - сообщил Павел Ляхович, управляющий директор СИБУР. - Мы возлагаем большие надежды на то, что это производство заработает и будет производить марки, которые необходимы стране».

Справка



Воронежсинтезкаучук - крупнейший производитель термоэластопластов в стране. ТЭП – уникальный полимер, который используют в дорожном строительстве, кровельной индустрии, обувной промышленность и других.

РБК