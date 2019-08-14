Ученые открыли новое свойство никеля

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14 августа 2019, 16:20
Рубрика: Наука
Метки: СПЛАВЫ
Отрасль: Металлургия
Оказалось, что никель не только подвержен коррозии, но и делает это совершенно неожиданным образом. Это открытие может дать начало производству необычных сплавов.
Никель — один из самых распространенных элементов на планете. Он жесткий, но ковкий, магнитный при комнатной температуре и относительно хорошо проводит электричество и тепло. Более того, никель обладает антикоррозийными свойствами, полезными для использования в сплавах.
Если посмотреть на никель под микроскопом, мы увидим, что он состоит из крошечных кристаллов, или зерен. Коррозия в первую очередь нападет на места соединения или границы между этими зернами. Этот процесс носит название межкристаллитной коррозии и приводит к ослаблению материала изнутри.
До сих пор ученые считали, что устойчивостью к коррозии обладает только один тип соединения — когерентная двойниковая граница. Однако специалисты из Техасского университета A&M обнаружили, что во время экспериментов практически вся коррозия сосредоточилась точно на этой границе, пишет Phys.org.
Когерентная двойниковая граница — это область, в которой внутренняя структура формирует зеркальное отражение вдоль соседней границы. Она возникает, когда кристаллические образования с той или другой стороны линии шириной в атом выстраиваются без нарушения порядка.
Такой тип границ естественным образом появляется во время кристаллизации, но также может быть результатом механического или термального воздействия.
«Чистый никель лучше всего сопротивляется коррозии. Но когда мы зарядили его с катодной стороны, которая еще менее подвержена коррозии, мы с удивлением обнаружили заметные коррозийные следы на когерентной двойниковой границе, — рассказал Лю Мэнин, глава проекта. — Это открытие поможет инженерам предсказать, где, вероятнее, всего начнется коррозия. Оно даже может привести к производству менее подверженных коррозии металлов».