Ученые открыли новое свойство никеля

Оказалось, что никель не только подвержен коррозии, но и делает это совершенно неожиданным образом. Это открытие может дать начало производству необычных сплавов.

Никель — один из самых распространенных элементов на планете. Он жесткий, но ковкий, магнитный при комнатной температуре и относительно хорошо проводит электричество и тепло. Более того, никель обладает антикоррозийными свойствами, полезными для использования в сплавах.

Если посмотреть на никель под микроскопом, мы увидим, что он состоит из крошечных кристаллов, или зерен. Коррозия в первую очередь нападет на места соединения или границы между этими зернами. Этот процесс носит название межкристаллитной коррозии и приводит к ослаблению материала изнутри.

До сих пор ученые считали, что устойчивостью к коррозии обладает только один тип соединения — когерентная двойниковая граница. Однако специалисты из Техасского университета A&M обнаружили, что во время экспериментов практически вся коррозия сосредоточилась точно на этой границе, пишет Phys.org.

Когерентная двойниковая граница — это область, в которой внутренняя структура формирует зеркальное отражение вдоль соседней границы. Она возникает, когда кристаллические образования с той или другой стороны линии шириной в атом выстраиваются без нарушения порядка.

Такой тип границ естественным образом появляется во время кристаллизации, но также может быть результатом механического или термального воздействия.