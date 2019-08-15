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Законотворчество (постановления)

Доходы от продажи энергии на объектах микрогенерации освободят от НДФЛ до 2029 года

Доходы от продажи энергии на объектах микрогенерации освободят от НДФЛ до 2029 года

15 августа 2019, 17:20
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИКРОГЕНЕРАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Правительство РФ планирует освободить доходы от продажи энергии, произведенной на принадлежащих потребителю объектах микрогенерации, от НДФЛ до 2029 года, сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы освобождаем граждан нашей страны от необходимости платить налог на доход физического лица с тех доходов, которые они получили от продажи электроэнергии со своих объектов микрогенерации", - отметил он.

Медведев пояснил, что речь идет об объектах мощностью не более 15 кВт.

"Обычно это солнечные панели или небольшие ветряные станции в частных домах. Если приборы вырабатывают больше, чем нужно владельцу, то лишнее можно будет продать в общую сеть. После принятия закона доходы от таких продаж не будут облагаться НДФЛ до 1 января 2029 года", - уточнил он.

Премьер-министр отметил, что это достаточный срок для того, чтобы микрогенерация в РФ заработала.

"Во многих странах сейчас стремятся сокращать применение традиционных видов топлива, развивают возобновляемые источники энергии. Это и для нас важно", - заключил он.

ТАСС

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