Испанский REE оценил динамику производства и потребления электроэнергии в энергосистеме в июле 2019 г.

По предварительным данным, опубликованным испанским системным оператором REE, в июле 2019 г. суммарный объем выработки электроэнергии в национальной энергосистеме составил 23 707 ГВт*ч, в материковой части – 22 392 ГВт*ч.

По типам объектов генерации в июле по сравнению с июнем 2019 г. первое место сохранили за собой ТЭС комбинированного цикла (31,6%), второе – АЭС (21,6%), третье – ветропарки (14%). При этом объекты ВИЭ-генерации суммарно обеспечили 29,8% выработки, что ниже, чем в июне (33,3%). Для материковой части энергосистемы показатели сходны – ТЭС комбинированного цикла обеспечили 31,5% выработки, АЭС – 22,9% и ветропарки – 14,2%. На долю ВИЭ-генерации пришлось 30,7% от общей выработки.

Общий объем потребления электроэнергии в национальной энергосистеме составил 24 283 ГВт*ч – выше, чем в июне 2019 г. (21 328 ГВт*ч), и на 2,6% выше, чем в июле 2018 г. соответственно. В материковой части энергосистемы потребление составило 22 768 ГВт*ч, что также выше, чем в июне 2019 г. (20 043 ГВт*ч), и на 2,6% выше, чем в июле 2018 г.

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