Корпус реактора МБИР прошел гидравлические испытания

В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – «Атомэнергомаш») успешно завершились гидравлические испытания корпуса многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), сооружаемого в АО «ГНЦ НИИАР» (Димитровград, Ульяновская обл.). Это один из ключевых этапов изготовления реактора.

С помощью 600-тонного крана корпус реактора поместили в кессон гидроиспытаний. Затем установили крышку реактора и наполнили корпус специально подготовленной водой объемом в 80 тонн. При гидравлических испытаниях в корпусе реактора создавалось максимальное давление в 14 атмосфер. Испытания подтвердили прочность основного металла и качество сварных швов.

Далее корпусу реактора предстоит пройти вакуумные испытания и сборку с кожухом. Итогом всех исследований станет контрольная сборка всех элементов научно-исследовательского реактора и пневматические испытания.

«Гидроиспытания — стандартная для нас операция. Но МБИР — тонкостенное изделие, толщина металла в 12 раз меньше привычного «Атоммашу» реактора типа ВВЭР. И работать с таким тонким металлом в разы сложнее, — отметил директор Волгодонского филиала АЭМ-технологии Ровшан Аббасов. — Кроме того, это проект, с которым еще никто и никогда не работал. И конечно, успешно справиться с испытаниями сейчас — значит подтвердить высочайший уровень компетенций команды. Что мы и сделали».

Для справки:

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах (МБИР) призван стать самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на МБИР сократится в несколько раз (по сравнению с ныне действующими реакторами).

Акционерное общество «АЭМ-технологии», основанное в структуре АО «Атомэнергомаш» в 2007 году, в настоящее время является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения, производителем основного комплекта оборудования реакторного зала АЭС.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом. www.aem-group.ru

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