Москва подписала еще один специнвестконтракт

Правительство Москвы и ООО «ДСК-1 Ростокино» заключили специальный инвестиционный контракт. Строительный комбинат вложит в расширение производства 2,6 млрд рублей, город предоставит инвестору преференции.

В рамках реализации инвестиционного проекта один из крупнейших домостроительных комбинатов столицы проведет модернизацию производства, реконструирует и увеличит существующие площади завода с 94 тыс. кв. м до 109 тыс. кв. м. Инвестиции с 2019 по 2021 гг. составят 2,6 млрд рублей. Количество рабочих мест на предприятии увеличится с 410 до 1300.

«В течение 10-летнего срока действия специнвестконтракта город гарантирует инвестору налоговые преференции, такие как снижение налога на прибыль в региональной части на 26% (12,5% вместо 17%), обнуление ставки налога на имущество, уменьшение арендной платы за землю на 99%. В общей сложности, региональная налоговая нагрузка для компании-инвестора будет снижена на 25%. При невыполнении инвесторами взятых на себя обязательств условиями СПИК предусмотрен возврат всех полученных льгот с соответствующими штрафами», – рассказал вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Специальный инвестиционный контракт – это инструмент промышленной политики, представляющий собой соглашение между инвестором и Москвой, в котором зафиксированы экономические и имущественные обязательства инициатора проекта.

«Цель СПИК – стимулирование инвестиций в создание и модернизацию промышленного производства на территории города и обеспечить стабильные условия ведения бизнеса. – пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. – На сегодняшний день столица подписала уже пять контрактов с инвесторами: два – по созданию предприятий пищевой промышленности, один – по строительству производства автокомпонентов, еще один – по созданию индустриального парка и, наконец, СПИК с «ДСК1-Ростокино».

Завод «ДСК1-Ростокино» специализируется на производстве изделий из бетона, цемента и гипса, а также готовых металлических изделий. ООО «ДСК-1 Ростокино» является структурным подразделением Первого ДСК, который с 2016 года вошел в состав ГК ФСК («ФСК Лидер» до ребрендинга). Для программы реновации комбинат предложил столице новые серии ДОМРИК, ДОМНАД и индивидуально спроектированные дома.

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