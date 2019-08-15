Потребление электроэнергии в Крымской энергосистеме в январе-июле 2019 года на 4,0 % превысило потребление за аналогичный период 2018 года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Крым и города Севастополя» (Черноморское РДУ) потребление электроэнергии в Крымской энергосистеме в январе-июле 2019 года составило 4 623,0 млн. кВт•ч, что на 4,0 % больше объема потребления за такой же период 2018 года.

Электростанции Крымской энергосистемы с января по июль 2019 года выработали 3 771,6 млн. кВт•ч электроэнергии, что на 179,6 % больше выработки в первые семь месяцев 2018 года. Увеличение производства электроэнергии в Крымской энергосистеме объясняется вводом в эксплуатацию новых станций (Таврической ТЭС, Балаклавской ТЭС и Сакской ПГУ-120).

Потребление электроэнергии в республиканской энергосистеме в июле 2019 года составило 619,7 млн кВт•ч, что на 2,8 % меньше объема потребления за тот же месяц 2018 года. Снижение потребления электроэнергии в Крымской энергосистеме в июле связано с уменьшением потребления населением, мелкомоторной нагрузки и приравненных к ним групп потребителей из-за более низкой среднесуточной температуры по сравнению с июлем 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Республики Крым и города Севастополя в июле 2019 года составила 513,4 млн. кВт•ч, что на 189,6 % больше, чем в июле 2018 года.

Дефицит генерирующих мощностей на территории Крымской энергосистемы покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежной энергосистемы Кубани. За семь месяцев 2019 года суммарный переток электроэнергии в Крымскую энергосистему составил +851,4 млн. кВт•ч, в июле этот показатель составил +106,3 млн. кВт•ч.