США планируют создать экономичный ядерный реактор

Новый тестовый реактор на быстрых нейтронах призван обновить угасающую атомную энергетику страны и сделать ее более безопасной. Министерство энергетики США заявило, что подготовит распоряжение для строительства нового испытательного реактора на быстрых нейтронах в штате Айдахо или Теннесси к концу 2025 года. По словам министра энергетики Рика Перри, реактор необходим для разработки трансформационных технологий ядерной энергетики, которые сокращают образование отходов и повышают безопасность.

Большая часть существующих сегодня ядерных реакторов использует медленные нейтроны. Для этого в активной зоне реактора находятся их замедлители — тяжелая вода или графитовые стержни. Реакторы на быстрых нейтронах безопаснее, чем на тепловых, так как в них нет повышенного давления, практически не выкипает теплоноситель и нет риска пароциркониевой реакции, ставшей одной из причин взрывов на АЭС «Фукусима-1». К тому же такие установки гораздо экономичнее: они позволяют превращать в конечный продукт большее количество ядерного топлива.

Один из таких тестовых реакторов, работавший в Восточном Айдахо, был закрыт в 1994 году, когда интерес США к ядерной энергетике ослаб. Новая реконструкция ядерной энергетики страны стало частью стратегии по сокращению выбросов парниковых газов. Программа была начата еще при Обаме и теперь продолжается при президенте Трампе.

По данным Управления энергетической информации США, в конце декабря на 59 электростанциях, производящих около 20% энергии страны, было 98 ядерных реакторов. Большинство из установок имеют возраст более 10 лет, многие из них испытывают трудности в экономической конкуренции с другими формами производства энергии.