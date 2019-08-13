Тверской филиал "Россети Центр" подвел итоги программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за первое полугодие 2019 года

Суммарный эффект от реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в филиале «Россети Центр Тверьэнерго» в первом полугодии 2019 года составил 241,79 тыс. кВт*ч.

Для достижения эффекта энергосбережения в рамках программы специалистами Тверьэнерго осуществлялось выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях, замена проводов на ЛЭП 0,4кВ и 10кВ. Выполнялось отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами. Общий эффект от реализации данных мероприятий за 6 месяцев 2019 г. составил 80,65 тыс.кВт*ч.

Для сокращения объема потребления топливно-энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в филиале осуществлялась герметизация зданий, переустановка окон на пластиковые, замена осветительных устройств, использующихся на объектах Тверьэнерго, на светодиодные. Проводилось ежегодное планирование потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и воды, а также анализ выполнения лимитов на расход ТЭР и воды помесячно, что позволило сэкономить более 45 тыс.кВт*ч.

«На первое полугодие 2019 года был запланирован большой объем мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, - комментирует Алексей Смородин, начальник управления энергосбережения и повышения энергоэффективности Тверьэнерго, - как внутренних - для экономии топливно – энергетических ресурсов филиала, так и внешних - для популяризации данной тематики среди населения региона и учащихся образовательных учреждений. В результате полугодовой план программы был выполнен в полном объеме».