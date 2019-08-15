Эстонский системный оператор оценил динамику цен на электроэнергию в июле 2019 г.

Согласно данным, опубликованным системным оператором Эстонии Elering, средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне рынка на сутки вперед Nord Pool в июле 2019 г. по сравнению с июнем выросла на 12,6% до € 48,9 за МВт*ч.

Самое значительное повышение зафиксировано в Финляндии – на 49,5% до € до 45,9. В Латвии и Литве рост цен был небольшим – примерно на 10% до € 48,9. Системная цена Nord Pool поднялась на 25,7% и составила € 35,15 за МВт*ч. Трансграничные перетоки электроэнергии между Эстонией и Финляндией были направлены только из Финляндии в Эстонию, при этом в течение одного часа торговля между странами не осуществлялась. Доступная для торговли пропускная способность сечения была загружена в среднем на 75%, ее полное использование наблюдалось в течение 210 часов. Перетоки электроэнергии между Эстонией и Латвией в ≈91% времени были направлены из Эстонии в Латвию и только в течение 19 часов – из Латвии в Эстонию, в остальное время (49 часов) торговля не осуществлялась. Пропускная способность сечения в направлении Латвии была загружена в среднем на 50%.

С учетом сделок на рынке Nord Pool, заключенных в последний торговый день июля 2019 г., средняя цена за 1 МВт*ч в августе в эстонской ценовой зоне планируется на уровне € 45,9. Доходы, полученные Elering за распределение трансграничной пропускной способности в июле 2019 г., составили около € 1,5 млн.

Официальный сайт Elering