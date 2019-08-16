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Происшествия

МЧС ликвидировало пожар на шахте "Денисовская" в Якутии

МЧС ликвидировало пожар на шахте Денисовская в Якутии

16 августа 2019, 17:40
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 

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Пожар на шахте «Денисовская» ликвидирован, сообщила РБК руководитель пресс-службы компании «Колмар» Виктория Погожева. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

Пожар произошел на одной из двух подстанций, которая снабжает электричеством горно-обогатительный комбинат «Денисовский», — на подстанции № 52 загорелось закрытое распределительное устройство.

«Подстанция обесточена, возгорание ликвидировано силами МЧС. Угрозы для работников ГОКа «Денисовский» и шахты «Денисовская» нет, добыча угля продолжается», — сообщила Погожева. Представитель «Колмара» добавила, что электроснабжение, вентиляция и другие системы, обеспечивающие работу предприятия, работают в штатном режиме. Причины происшествия уточняются.

Ранее стало известно, что на шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар. На поверхность были эвакуированы 60 человек, находившиеся под землей. Пострадавших нет.

Шахта «Денисовская» расположена в поселке Серебряный Бор рядом с городом Нерюнгри и принадлежит угледобывающей компании «Колмар».

РБК

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