На площадку блока №3 АЭС "Куданкулам" (Индия) поставлено основное оборудование реакторной установки

7 августа были завершены поставки основного оборудования реакторной установки для третьего энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии.

По словам вице-президента АО ИК «АСЭ» по проектам в Индии Андрея Лебедева, поставлены все основные позиции оборудования, находящиеся на «красной линии» монтажа шахты реактора. Это комплектное оборудование устройства локализации расплава, закладные детали шахты реактора, сухая защита, тепловая изоляция цилиндрической части, ферма опорная, корпус реактора. Ближайшей судовой партией планируется к отгрузке ферма упорная и устройства для размещения камер контроля нейтронного потока.

«С учетом того, что ранее уже были осуществлены поставки четырех парогенераторов, компенсатора давления, главных циркуляционных трубопроводов, барботера, АО «АСЭ», в основном, завершило комплектацию оборудования гермообъема третьего энергоблока для обеспечения бесперебойной ритмичной работы по сооружению здания реакторного отделения, находящегося на критическом пути проекта» - отметил А. Лебедев.

Для справки:

АЭС "Куданкулам" возводится в штате Тамил Наду (Индия) в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года, а также соглашения от 8 декабря 2008 года. Генеральный подрядчик (в части рабочего проектирования, поставки оборудования и технического содействия) – АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик – АО "Атомэнергопроект", заказчик – Индийская корпорация по атомной энергии. В октябре 2013 года блок № 1 АЭС «Куданкулам» был подключен к южной энергосистеме. В августе 2016 года блок № 2 АЭС «Куданкулам» был подключен к энергосистеме. Блоки № 3 и № 4 АЭС «Куданкулам» находятся в процессе строительства. Подписаны контракты на строительство блоков № 5 и № 6 идут подготовительные работы на площадке.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами.

Департамент коммуникаций АО ИК «АСЭ»